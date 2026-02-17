FANTASTICS「ViVi」表紙に全員で初登場 それぞれのメロい個性を深掘る
【モデルプレス＝2026/02/17】FANTASTICSが、2月20日発売の「ViVi」（講談社）4月号増刊表紙に登場。「#ふぁんたラボ」と題し、様々な角度からFANTASTICSを研究する特集を展開する。
デビュー8年目を迎えるFANTASTICS。2月12日（木）にリリースされた初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』は多くのファンを夢中にしている。そんな彼らが「ViVi」表紙に満を持して全員揃って初登場する。今回の特集では、春らしく爽やかで大人なレイヤードスタイルの着こなしを披露。短い時間の中でも求められたことを瞬時にポージングに落とし込み、クールな表情から彼ららしいファニーなポージングまで、8年目の貫禄を充分に表現している。
全員表紙のスペシャルな撮影ということで、「#ふぁんたラボ」という設定で、様々な角度からFANTASTICSを研究。いままでみせたことのない細かいパーツのサイズや、性格が浮き彫りになる2択質問など、ここだけの姿を見せている。ソロインタビューでは、「今いちばんメロい男たち」と題し、それぞれのメロい個性を深掘り。対談では、2026年に彼らが目指すもの、そしてベストアルバムについての素直な気持ちを語っている。
さらにこの撮影裏では、一部のビジュアルをファッション番長・堀夏喜がプロデュース。メンバーのことを誰よりも深く知る堀が、それぞれにあったアイテムで撮影を行った。（modelpress編集部）
◆FANTASTICS、様々な表情で8年分の貫禄魅せる
◆堀夏喜、メンバービジュアルを一部プロデュース
