1Æü¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤ÎÌ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¿©»ö¤ÎÅ¬ÎÌ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ø¼ê¤Ð¤«¤ê¡Ù¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤òÍ½ËÉ¤·¤è¤¦¡ª¡Ú1½µ´Ö¤Æ゙¾¡¼ê¤Ë-10ºÐ¼ãÊÖ¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤³゙¤¤ÊýË¡¡Û
²¿¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤ËÃÎ¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ê¤ò»È¤¦¡Ö¼ê¤Ð¤«¤ê¡× ¡£ÂçÊÁ¤Ê¿Í¤Ï¼ê¤âÂç¤¤¯¡¢¾®ÊÁ¤Ê¿Í¤Ï¼ê¤â¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯·×»»¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÎÌ¤¬¤ï¤«¤ëÊØÍø¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆù¡¢µû¡¢Íñ¡¢Æ¦Éå¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡×¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æù¤Ê¤éÌó100¥°¥é¥à¡Ê¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÈÆ±¤¸¸ü¤ß¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ê¤é3～4Ëç½Å¤Í¤ë¡Ë¡¢µû¤Ï80～100¥°¥é¥à¡Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤¯¤é¤¤¤Î¸ü¤ß¤Î¤â¤Î1ÀÚ¤ì¡Ë¡¢Íñ¤Ï1¸Ä¡¢Æ¦Éå¤Ï1¡¿3Ãú¡£Á´Éô¹ç¤ï¤»¤ÆÎ¾¼ê¤Ë1ÇÕ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢1Æü¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ¤Ï1Æü¤Ë350¥°¥é¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÇÌÌ¤Î¿§¤¬Ç»¤¤ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ò ¡ÖÎ¾¼ê1ÇÕ¡×¤È¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÌîºÚ¤ò¡ÖÎ¾¼ê2ÇÕ¡×¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸¤ÎÌîºÚ¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£ßÖ¤á¤¿¤ê¤æ¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤«¤µ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢3Æü¤«¤é1½µ´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È´Ö¿©¤¬¸º¤ê¿©Íß¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Ï¤ªÃãÏÒ1ÇÕ150¥°¥é¥à¡¢ÃæÀ»éËÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸º¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï100¥°¥é¥à¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼ê¤Ð¤«¤ê¡×¤Î¤ä¤êÊý
¼«Ê¬¤ÎÅ¬ÎÌ¤òÃÎ¤ë¡Ö¼ê¤Ð¤«¤ê¡×¡£¸·Ì©¤µ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¹ç¤Ã¤¿ÎÌ¤òÃÎ¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æù¡¦µû
¡¦¤«¤¿¤Þ¤êÆù¡¢µû¤Ê¤é¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÈÆ±¤¸¸ü¤ß¤Î¤â¤Î1ÀÚ¤ì¡ÊÌó100g¡Ë
¡¦ÇöÀÚ¤êÆù¤Ê¤é3～4Ëç
¡À1Æü¤ÇÎ¾¼ê1ÇÕÊ¬¤òÌÜ°Â¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡¿
ÌîºÚ
¡¦ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡ÖÎ¾¼ê1ÇÕ¡×¡Ü¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÌîºÚ¡ÖÎ¾¼ê2ÇÕ¡×
¡À1Æü¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï350g¡¿
Æ¦Éå¡¦Íñ
¡¦Æ¦Éå¤Ï1/3Ãú
¡¦Íñ¤Ï1¸Ä
¤´ÈÓ¤Ï1¿©¤Ë¤Ä¤100g¤ÏÉ¬¤º¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø1½µ´Ö¤Æ゙¾¡¼ê¤Ë-10ºÐ¼ãÊÖ¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤³゙¤¤ÊýË¡¡ÙÃø¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î µÆÃÓ ¿¿Í³»Ò