理由は誰もがしてしまうこと！アプローチが難しい最大の理由とは！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

アプローチが難しい最大の理由は！？

アプローチがなぜ難しいか、その最大の理由を知っていますか?答えは「加減をするから」。フルショットの距離ならただスイングするだけでいいけれど、そうではない短い距離はそのクラブの最大の飛距離を打つわけではありません。要は加減して打たなければならないことに難しさがあるのです。スイングがどこかで緩んでしまうので、ダフリやトップが出やすいんですね。 「加減して打つ」というと、バックスイングの量を減らすということになると思いますが、そのとき力も加減してしまうとたちまちミスになります。大きなバックスイングから力を加減して打つのが身に付いてしまっている人は、どうしてもミスが出るんですよ。

いったんバックスイングが上がったら、力を抜かずに打ってしまうべきなんです。そのためにはそのように打てる小さなバックスイングを作らなくてはならないし、それが作れたら加減しないで打って飛ぶ距離を把握しておくんです。ピッチングウェッジだと何ヤード、50度のウェッジなら何ヤード、56度なら何ヤード、と緩みのないハーフスイングでどれだけボールが飛ぶかというデータベースを持っておく。つまり距離の打ち分けをクラブにさせるんですね。おそらく最初のうちは緩まずに短い距離を飛ばすことはできないと思いますが、最小の距離を作っていくことがアプローチの技術の向上であることを知ってください。コンパクトなバックスイングから緩まずに打って30ヤード飛んでいたものが、25ヤード、20ヤードと減っていって、究極的には1ヤードキャリーを緩まずに打てるように練習すべきだし、そうなった頃にはアプローチが武器になっているでしょう。もちろんそれはかなり高いレベルの話なので、まずは緩まないでスイングできる最小の幅を見つけてください。

それができたらいろんなクラブで打ってみる。9番アイアンからロブウェッジまで、最小の振り幅で打って、きっちり当たっていながらも距離が変わることを実感してください。そこからあなたのアプローチは始まります。1つのクラブでいろんな距離を打つよりも、1つのスイングでいろんな距離を 打ったほうが繊細なゲームができるというのがタケ小山の実感です。余談ですが、2019年からの新ルールで「レディゴー」。つまり用意できたプレーヤーから打っていいことになったけれども、グリーン上をボールが転がるグリーン周りからのアプローチではやめたほうがいいですね。グリーンの硬さだったり、スピードだったり、傾斜というものを見極める必要があるわけだから、用意ができたから打つということはよっぽどグリーンが平らで、硬さやスピードがわかっている場合以外はやらないほうがいいでしょう。やはり「遠方先打」というクラシカルなゴルフのルールは理にかなっていて、後から打つほうが圧倒的に有利なんですよ。

そのためにピンの近くに打った人は最後に打てるということですから、そのメリットをみすみす手放すことは疑問です。ゴルフというゲームの本質がここにあるのだし、用意ができたら打っていい、ということでやってしまうと1人だけ先にホールアウトすることもあり得るので、そんなのはゴルフではなくなってしま います。もちろんプレーファーストは大前提ですが、競技となればできるだけ先に打ったプレーヤーのボールから情報を取ることが大事で、ショットなら風向き、アプローチなら傾斜や芝目、グリーンの硬さを教えてくれるわけだから、よ~く見てなければダメなんです。ピンを刺したままのパッティングで入るようになったという話をしましたが「レディゴー」のように自分を不利にしてしまう新ルールもあるわけですから、そこは絶対に譲らないほうがいいですね。

