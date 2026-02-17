たとえ大金持ちになっても心は満たされない？お金の欲求から解放される方法とは！？【心理学の話】

たとえ大金持ちになっても心は満たされない？お金の欲求から解放される方法

ほしいと思うほど足りないお金の不思議の心理学的理由

１０００円というお金は、誰にとってみても１０００円のものを買えるということに変わりありません。

けれどその価値は人によってまったく違います。毎日５００円のランチを食べている人にとっては2日分のランチ代。毎日２０００円のランチを食べている人にとっては、1日分にもなりません。つまり、お金の金額に左右されることは、あまり意味がありません。

重要なのは、そのお金が自分にとってどれだけの価値を持つかです。そしてそれは、自分自身で決めることができます。自分自身でお金の価値をコントロールできれば、お金にふりまわされにくくなるはずです。

同じ月給のふたりの人がいたとして、ひとりはいつも足りないと不満を持ち、もうひとりは楽しく満ち足りて暮らしている。アメリカの心理学者、ブルーナーとグッドマンの実験では、高収入の家庭の子どもはコインを実物よりも小さく描くが、低収入の家庭の子どもは、実際の大きさよりも大きく描くという傾向が出ました。つまり、欲求が強いと、その対象が大きく見えるということです。

お金はほしいと思えば思うほど、大きな存在となり、ふりまわされてしまう。現状に足ることを知って過ごしたいものです。

