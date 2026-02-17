ＮＹ金時間外 下落、米中不在で取引低迷 中国規制強化も重石 ＮＹ金時間外 下落、米中不在で取引低迷 中国規制強化も重石

ＮＹ金時間外 下落、米中不在で取引低迷 中国規制強化も重石



東京時間08:50現在

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝5010.30（-36.00 -0.71%）



NY金は時間外で下落、米国と中国が不在で取引が低迷。また、中国の大型連休前の利益確定売りや金取引規制強化も重石。



中国深セン当局は先週末、金の取引規制強化を発表した。

当局は業者に対し「金を買えば金持ちになれる」や「金は急騰する」といった誇大広告、誤解を招く表現の使用を禁止した。また、不正な価格設定やレバレッジ取引・先物取引などの違法取引行為も禁止した。

