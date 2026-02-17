明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“ヘブン”トミー・バストウの執筆活動がうまくいっていないことを知る
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（第98回）が2月18日に放送される。
【写真】司之介が再び怪しい人物と接近
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第98回あらすじ
ヘブンの意向で松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦していた。そんなクマに丈（杉田雷麟）は優しく寄り添う。
ある日、トキはひょんなことからヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知る。さらに司之介（岡部たかし）は再び怪しい人物と接近。そんな中、松野家のあるモノが紛失する。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
