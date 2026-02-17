『ばけばけ』夏目透羽、演じるクマは「愛にあふれたひたむきな子」
高石あかりが主演を務め、トミー・バストウが共演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか／毎週月曜〜土曜8時ほか ※土曜は一週間の振り返り）より、クマ役の夏目透羽からコメントが到着した。
【写真】夏目透羽「熊本ことばでは『ばってん』や『たい』がかわいくてお気に入り」 場面写真ギャラリー
■クマ役に決まった時はうれしすぎて「うれしいメーター」がショートした
本作は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
夏目が演じるのは、松野家の女中・クマ。熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋さんだが、がんばりすぎてしまうことも。
――出演が決まったときのお気持ちは？
初めて受けた朝ドラヒロインオーディションが『ばけばけ』でした。今までご一緒させていただいた俳優さんも多く出演されている作品なので、放送前から「撮影面白いよ」と聞いていて、私も出たいとずっと思っていたんです。いざ放送が始まると、そのあたたかさと面白さに魅了されました。スキップができるまでの過程を描くなど、大きい事件が起きるわけじゃないけれど日常の中に成長や発見があり、うれしさも悲しさもいっぱい詰まっている所が大好きです。「日常に感謝しよう」という感じでもなく、ただただ寄り添ってくれる。そこがいいなと思います。
クマ役に決まった時はうれしすぎて「うれしいメーター」がショートし逆に冷静で、しばらくしてやっと衝撃とうれしさが込み上げてきました。クマ役のオーディションではバレーボールをしたのですが、簡単なルールを思いっきり間違えてしまいました。そういう所が、クマの少し抜けている姿に重なったのかもしれません（笑）。
――演じられるクマはどのような役柄でしょうか？
クマは松野家の皆さんへの愛にあふれたひたむきな子です。プンプンしているのは怒っているからではなく、女中としての使命感が強いから。ムッとした表情もこの人たちの役に立ちたいという思いが強すぎるがゆえなので、そこが視聴者の方々に伝わるといいなと思います。誰にも見られていない時は「ふふふん♪」と鼻歌をうたいながら仕事する、ご機嫌な面もあるんですよ。
そんなクマから見て、司之介さんは松野家の中で一番話しかけやすい人。だから、ちょっと強めに接していけるのだと思います。司之介さんの隣にクマがいることも多いですね。司之介さんからクシャ顔を向けられたシーンでは、クシャ顔返しをしてみましたのでご注目ください。
クマが使う熊本ことばでは「ばってん」や「たい」がかわいくてお気に入り。私は埼玉出身で方言がないので、プライベートでも熊本ことばを使いたいくらいです。ただ、セリフが「そぎゃん」だけのところは難しくて何パターンも撮りました。どの「そぎゃん」が使われるのか、放送を見るのが楽しみです。
――撮影現場の雰囲気はいかがですか？
熊本編からの参加なのでなじめるか不安でしたが、「私、元々いたっけ？」と思うほど皆さんが温かく迎え入れてくださいました。池脇千鶴さんは「透羽ちゃん、透羽ちゃん」とたくさん話しかけてくださるし、高石あかりさんももう何ヵ月も一緒にやってきたかのように接してくださって。初日に撮った中庭に出るシーンでは下駄をうまく履けなかったのですが、スムーズにいくようにあかりさんが下駄の位置を変更したり、監督に立ち位置の提案をしたりしてくださいました。今もずっとぽかぽかな気持ちで撮影できています。
正木役の日高由起刀くんや丈役の杉田雷麟さんもたくさん話しかけてくださって。そのおかげで同世代の雰囲気ができていると思います。岡部たかしさんとは、ドラマ『新宿野戦病院』以来 2回目の共演。その時も岡部さんの役に強く言う人物を私が演じたので、なんかずっとすみません……となりました（笑）。
ちなみにクマが「あんたがたどこさ」をするシーンでは、私が記憶していた歌詞とメロディーがめちゃくちゃで！ 「あれ？ 周りの方と違うかも」とテストで気づき、急いで確認しました。「煮てさ、焼いてさ、食ってさ」の順番が入れ替わり、先に食ってから焼いていました。
――熊本編の見どころを教えてください。
松江編の素敵な雰囲気や面白さはこれからの熊本編でも続いていきます。クマをはじめ、正木くんや丈くんも加わってより一層にぎやかになった松野家を楽しみにしていてください。私自身が温かく迎え入れていただいたのと同じようにクマも松野家の中に温かく入れてもらっているので、ご覧になった皆さんが今日1日をちょっと優しい気持ちではじめられると思います。熊本編も頑張ります！
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
また、3月16日に大阪と島根県・松江でトークイベントを実施。NHK大阪ホールにて高石、トミーらが登場する「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベントin BK」、島根県立美術館 ホールにて北川景子、板垣李光人らが登場する「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベントin 松江」が開催される。
