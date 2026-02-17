声優で歌手の上坂すみれがレザーセーラー服姿を披露し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。

上坂は１７日までにインスタグラムを更新。「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？」と書き出し、「ハッピーバレンタインデー！も過ぎまして、２月も折り返しですな〜！こちらはなんだかあったかな気候…？！寒暖差にどうぞお気をつけて、自分を大切にのんびりまったりとお過ごしくださいませっ！」と呼びかけた。

続けて、「ＦＣ５周年イベントツアーファイナル、夜の部お衣装です！」と記し、黒を基調とした「このレザーセーラー服、私もとっても好きなので、また着られてうれしかったなぁ〜！凛々しカワイイ！」とお気に入りな様子も、「でも…レザーってすっごく汗だくになるう…！！レザーを常用してる方って暑くないのだろうか…？！教えてレザーの人…！！」と呼びかけた。そして「『君が望む五カ年』に登場した各キャラクターのオフショットとかもいろいろあるので、そちらも載せてゆきますね！みんなはどのキャラがお気に召したでしょう…？よかったらコメントで教えてくださいなっ！それでは皆さま、今週もすこやかにお過ごしくださいませっ！」と呼びかけて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「レザーセーラー服、カッコいいです！」「至高のレザーセーラー服！！！」「すみぺが美しすぎて眼福でごさいます」などの声が寄せられている。