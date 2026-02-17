【「魔法少女にあこがれて」12巻】 2月17日 発売 価格：858円

竹書房は、マンガ「魔法少女にあこがれて」の12巻を2月17日に発売する。価格は858円。

本作は小野中彰大氏が手掛けるサディスティックマジカルコメディ。シリーズ累計発行部数は240万部を突破しており、TVアニメ第2期が制作進行中となっている。

12巻ではマジアマゼンタの暗黒真化・フォールンメディックにベーゼが苦戦を強いられるが、アリスの大切なおもちゃたちがピンチを救う。

各ストアでは有償・無償特典が用意されるほか、紙版コミックスには初回限定で描き下ろしステッカーが付属。RFIDタグを用いたプレゼントキャンペーンなども実施される。

【「魔法少女にあこがれて」12巻あらすじ】

マジアマゼンタの暗黒真化・フォールンメディック……！

ベーゼの魔力が混ざった事で本来の真化を遂げられなかった姿だけど、その力は厄介で苦戦を強いられてしまうベーゼ。

そんなピンチを救ったのはアリスの大切なおもちゃたち……。

そして、アリスとベーゼの魔力が合わさったことでエノルミータに新たなる仲間が!?

サディスティックマジカルコメディ新星の第12巻!!

アニメイト秋葉原2号館・店頭ショーウィンドウでは2月28日まで広告が掲載される

(C)小野中彰大・竹書房

