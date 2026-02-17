「幻視」が現れる「レビー小体型認知症」の治療法は？薬やリハビリを解説【医師監修】

レビー小体型認知症の治療は、現時点では根本的に治す方法はありませんが、症状を軽減し、進行を遅らせることを目的とした対症療法が中心です。薬物療法と非薬物療法を組み合わせることで、より良い効果が期待できます。治療の選択肢を知り、患者さんに合った方法を見つけることが重要です。

監修医師：

鮫島 哲朗（医師）

レビー小体型認知症の治療法

脳神経外科東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【経歴】平成2年3月宮崎医科大学（現宮崎大学）卒業平成2年6月宮崎医科大学（現宮崎大学）脳神経外科入局平成3年4月九州大学救急部研修（厚生省研修プログラム）平成14年4月Duke University Medical Center, USAUniversity of Torino , Italy平成22年2月NTT東日本関東病院脳神経外科主任医長平成25年4月浜松医科大学脳神経外科准教授令和6年10月東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【専門・資格】脳腫瘍頭蓋底腫瘍困難な脳外科手術等医学博士日本脳神経外科学会 専門医・指導医日本脳卒中学会 専門医

レビー小体型認知症の治療は、現時点では根本的に治す方法はありませんが、症状を軽減し、進行を遅らせることを目的とした対症療法が中心です。薬物療法と非薬物療法を組み合わせることで、より良い効果が期待できます。

薬物療法の種類と効果

レビー小体型認知症に対しては、認知機能を改善する薬として、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬が用いられます。ドネペジルやリバスチグミンなどがこれに該当し、記憶や注意力の低下を緩和する効果があります。また、幻視や認知機能の変動にも一定の効果が報告されています。これらの薬剤は、脳内のアセチルコリンの働きを増強することで、認知機能の維持に寄与します。

パーキンソン症状に対しては、レボドパなどのドパミン補充薬が使用されることがあります。ただし、レビー小体型認知症では、ドパミン補充薬が幻視や妄想を悪化させる可能性があるため、慎重に投与されます。用量を少なめに設定し、症状の変化を注意深く観察しながら調整します。運動症状の改善と精神症状の悪化のバランスを取ることが、治療における重要な課題です。

幻視や妄想、興奮といった精神症状に対しては、抗精神病薬が使用されることもありますが、レビー小体型認知症の方は抗精神病薬に対する過敏性があり、重篤な副作用を引き起こすリスクがあります。そのため、使用する場合は非定型抗精神病薬を極めて少量から開始し、慎重に経過を見ます。可能な限り、環境調整や非薬物療法で対応することが推奨されます。

非薬物療法とリハビリテーション

薬物療法だけでなく、非薬物療法も重要な役割を果たします。リハビリテーションは、運動機能の維持や転倒予防に有効です。理学療法士の指導のもと、筋力トレーニングやバランス練習、歩行練習を行うことで、身体機能の低下を遅らせることができます。定期的なリハビリテーションは、患者さんの自立した生活を支える基盤となります。

作業療法では、日常生活動作の訓練や、趣味活動を通じた認知機能の維持を図ります。手芸や料理、園芸など、本人が楽しめる活動を取り入れることで、意欲や自尊心を保つことができます。作業療法は、患者さんの残存能力を活かし、生活の質を向上させることを目的としています。

音楽療法や回想法などの心理社会的アプローチも、精神症状の改善に役立つことがあります。懐かしい音楽を聴いたり、昔の写真を見ながら思い出を語ったりすることで、情緒が安定し、コミュニケーションが活発になることがあります。これらのアプローチは、薬物療法では得られない、心理的・社会的な効果をもたらす可能性があります。

まとめ

レビー小体型認知症は、幻視やパーキンソン症状、認知機能の変動といった特徴的な症状を持つ認知症です。初期段階での気づきが遅れやすいものの、早期に診断し適切な治療を開始することで、症状の進行を緩やかにし、生活の質（QOL）を保つことが期待できます。原因や余命についてはまだ解明されていない部分も多いですが、現在も研究が進んでおり、将来的にはより効果的な治療法が開発される可能性があります。症状に気づいたら早めに専門の医療機関を受診し、医師や多職種の専門家と連携しながら、患者さんとご家族が前向きに過ごせる環境を整えていきましょう。

参考文献

厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

日本神経学会「認知症疾患診療ガイドライン2017」