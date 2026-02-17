「甘やかされた間抜けめ」「ヘッドフォンを外して子どもたちと交流しろ」会場入りしたチェルシー戦士の振る舞いが不評。試合前には握手やハイタッチ

「甘やかされた間抜けめ」「ヘッドフォンを外して子どもたちと交流しろ」会場入りしたチェルシー戦士の振る舞いが不評。試合前には握手やハイタッチ