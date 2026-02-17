元バレーボール日本代表の竹下佳江さん（47）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。元なでしこジャパンとの豪華3ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「久しぶりの川澄ちゃんに会えた日。みずほもいるよ。サッカー率高めwww裏表のないストレートな感じが心地よい。また行こうね」と元なでしこジャパンの川澄奈穂美、阪口夢穂さんとの豪華3ショットを投稿した。

そして「#時差投稿」「#頭の回転が速いふたり」「#心地の良い空間」「@naho_kawasumi_9」「#いつも可愛い川澄ちゃん」「@mizuho_sakaguchi」「#意外に空気よむよ」と記した。

最後には「@sawahomare_10 はじまりは穂希ちゃん。繋いでくれてたご縁。いつもありがとう」ときっかけをくれた澤穂希さんに感謝の言葉を並べた。

この言葉に澤さんが「良いなぁ。私もみんなに会いたい」とコメントを残した。さらに川澄も「サッカー組のしょーもないやり取りにお付き合いくださりありがとうございました。夢穂のこと躾ておくので、また遊んでください」と感謝した