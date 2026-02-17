ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。

魂の「グラディエーター」を披露し、驚異の世界新で暫定首位に立った“りくりゅう”は、残り4組の結果を待った。

約40分後、SP首位のミネルバファビエンヌ・ハゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）のスコアは“りくりゅう”に及ばない。日本初の快挙の金メダルが決まると、泣き崩れる木原を三浦も目を潤ませながら抱きしめた。

劇的金メダルでクローズアップされたのが、16日付の新聞のラテ欄だった。NHKは16日午後10時からアルペンスキー回転などを放送し、17日午前3時55分からペア・フリー。「リンク外でも仲良しが」で始まる番組紹介の文章は、縦に読むと「リフトでつかめ金」となっていた。

競技前から注目を集めていたが、リフトも見事に決めて金メダルを射止めたことで再び脚光を浴びた。Xには「NHKさんの、昨日の縦読みが実現しましたね！」「縦読み通り！！！！！！！」「リフトでつかめ金 凄すぎ！！」「掴んだぞ！」「小粋すぎる…」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）