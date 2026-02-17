次はコレーーーッッ♡【スタバ】今すぐ試したい！！「新作フラペ」カスタム

【スターバックス】で販売中のバレンタインビバレッジも間もなく終売。店頭では次回の新作ビバレッジの予告が始まっており、現在の「新作フラぺ」が楽しめるチャンスも残りわずかとなっています。そこで今回は飲み納めに試したい、新作フラペのおすすめカスタムを紹介します。

シトラス果肉でオランジェット風に

「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」をベースに@j.u_u.n__starbucksさんが紹介してくれたのは、チョコレートと相性の良い柑橘を加えたカスタム。「シトラス果肉追加」のほかに「ブロンドエスプレッソに変更（カップ底に）」「エクストラホイップ」を組み合わせて完成です。シトラス果肉の爽やかな甘みに合わせて、浅煎りのブロンドエスプレッソを合わせることで、さっぱりとした口当たりを強調したよう。まるでオランジェットを食べているような、上品なくちどけが楽しめそうです。

さらにチョコたっぷりの贅沢カスタム

「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」は、チョコレートの甘みだけでなく、カカオとエスプレッソショットのほろ苦さも特徴。そこで、フラペのチョコレート感をもっと堪能したい人に試してほしいのが、チョコチップ・チョコシロップ・チョコソースを追加したカスタムです。3つの食材を加えることで、フラぺのチョコレート感を底上げ。チョコレート好きによる、チョコレート好きのための贅沢カスタムが楽しめます。

【スターバックス】の「新作フラぺ」は、店内飲食価格\900（税込）と高級ではありますが、だからこそ毎日を頑張る自分へのご褒美にぴったり。終売が近づく贅沢な1杯を、とびっきりのカスタムで締めくくってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる