◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第11日 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場。フリーの158.13点は世界歴代最高点となり、大逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙を成し遂げた。

以下、りくりゅうペアとの一問一答から。

――劇的な逆転金メダルだ。

木原「今日、涙が止まらなくて。昨日の夜も悔しくて眠れなくて。睡眠の質が良くない状態で。夕方の練習でリンクに来てもウォームアップから涙が止まらない状態で。よく分からない感情だったんですけど。でも、やっぱり終わった後に、璃来ちゃんも僕の気持ちを立て直してくれたし、いろんな方からメッセージももらって、ブルーノもそうなんですけど。もう一回奮い立たせてもらった。ここで、この五輪を諦めていいわけがない。もう一回攻めるんだって。（三浦からもらった言葉は？）まだ終わっていない。積み重ねてきたことがあるから。絶対にできると」

三浦「以前の私だとここまで強くなれなかった。積み重ねて、毎試合でサポートをしてくれたから、今大会で私が強くなれたのかなと思います」

――4年前は、フリーの前に「フリーを滑らせてくれてありがとう」と木原選手が三浦選手に話していた。

木原「璃来が逆に“龍一くんのために滑るね”と言ってくれたので。逆に僕も“璃来のために”と。お互いがお互いのために滑ろうと。自分たちなら絶対にできると話をしました」

三浦「龍一くんがずっと泣いていたので。ウォーミングアップ中も泣いていた。もうずっと泣いていて。フリーのウォーミングアップ中も泣いていて“今はどういう気持ちで泣いているの？”と聞いたら“何で泣いているのか分からない”って言うから。“赤ちゃんだね”って（笑い）」

――三浦選手の昨日から今日にかけて。

「龍一くんの落ち込みようが本当に凄かったので。逆に、サポートする側に回っていた。自分自身も“まだフリープログラムがある”と。団体で150を出させてもらった。ノーミスをすれば可能性があるとずっと思っていたので。私は折れることはなかった」