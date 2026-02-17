飼い主さんが寝室に行こうとしたら、ワンコが「一緒に寝たい」とアピールしてきて…？短いお手々でおねだりする姿に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破。「可愛すぎる」「羨ましい」といった声が寄せられています。

【動画：『一緒に寝たい、寝室に連れて行って』とおねだりする犬→とんでもなく可愛い『おててのアピール』】

飼い主さんと一緒に寝たいワンコ

TikTokアカウント「tsumugi20240229」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「紬」ちゃんの可愛すぎる行動です。ある日の夜、飼い主さんが寝室に移動しようとしたら、紬ちゃんがそばにやってきたそう。

そして紬ちゃんは二本足で立ち上がったかと思うと、飼い主さんの手につかまって「一緒に寝たいから、わたしも寝室に連れて行って」とおねだりしたとか。短いお手々を伸ばしてアピールする姿は、なんとも健気です。

可愛すぎるおねだりに悶絶

紬ちゃんはどうしても飼い主さんと一緒に寝たいようで、なかなか手を離そうとしなかったそう。「ダメ？」と問うように上目遣いでチラ見したり、「ねえ、いいでしょ？」と甘えるように飼い主さんの指先をペロッと舐めたりする場面も。

こんな風にあざと可愛くおねだりされたら、何でも言うことを聞いてあげたくなってしまいます！もちろん飼い主さんにも「NO」という選択肢はなく、この夜は紬ちゃんと一緒に寝てあげたそうですよ。

この投稿には「たまらん」「切実なきゅるるんお目目がかわいい」「ダックスの上目遣いはほんとずるい」「一緒に寝る以外の選択肢ないやんｗ」といったコメントが寄せられています。

遊んでもらえなくて激怒することも

紬ちゃんはとても甘えん坊で、飼い主さんがお仕事をしている時でも「構って～」とやってくるそうです。そしてしばらく相手をせずにいたら、わかりやすく不機嫌になってしまうのだとか。

試しに飼い主さんが「お手」や「あご」などの芸をさせようとしたら、紬ちゃんは「そんなことより遊べ！」とブチギレ。激怒している姿も可愛くて、もっと怒らせたくなってしまう飼い主さんなのでした。

紬ちゃんの甘えん坊で可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「tsumugi20240229」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsumugi20240229」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。