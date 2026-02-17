◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は、日本史上初の快挙となった。

失意のＳＰ翌日に「りくりゅう」がよみがえった。得点は自己ベスト（１５５・５５点）を更新し、さらに１５７・４６点の世界最高得点を塗り替える１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点をたたきだした。現行の採点制度となったトリノ以降史上最大の逆転劇で五輪チャンピオンとなった。ＳＰ１位のドイツペアとは、６・９０点差でフリーへ。２０１８年平昌五輪で、ドイツペアがひっくり返した５・８０点差を上回って金メダルを奪還した。

「りくりゅう」の演技が終わると、ブルーノ・マルコット・コーチは感動のあまり目を潤ませた。「私は彼らのフリーに非常に自信を持っていた。でも、何より重要だったのは、彼らが魔法を生み出すことができたこと。彼らは心で滑り、そのつながりが伝わってきた。まさに魔法のようだった」と振り返った。

ＳＰ後に「まず彼らに伝えたのは『まだ終わっていない』ということだった。私は心からそう信じていた」。８年前のドイツペアの逆転優勝の例を２人に説いた。失敗を引きずる木原に「今日の君たちの目標は、今日この場所で世界一になることだ。最高のパフォーマンスを披露し、今日この場所で世界最高のチームになるんだ」とゲキを飛ばした。一方、三浦はについては「一日中、非常に力強く、とても自信に満ちていた」と明かした。公式練習中はまだ少し元気がなかった木原だが、会場での昼寝をはさみ復活。本番前には「私がよく知る『素晴らしいスケートをする龍一』に戻っていた」という。

「彼らが成し遂げたことだが、私もその一部になれたことを光栄に思う。私を信じてサポートしてくれたくれた日本スケート連盟のすべての人々にとって、とても特別なことだと思う。ペアを育成するというビジョンを持ち、スケーターたちを信じ支えてくれた彼らの姿勢が、このすべてを可能にしたのだと思う」と述べた。