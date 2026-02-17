◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、合計２３１・２４点でペア日本史上初の金メダルをつかんだ。ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れたが、フリーで世界最高の１５８・１３点をたたき出し、大逆転した。

この日のテレビ中継解説は、木原とペアを組んで１４年ソチ五輪に出場した高橋成美さんが務めた。インタビューでは木原も高橋さんも涙が止まらなかった。高橋さんから「もう、何してもいいと思う。極限からの解放みたいな感じでやりたいことはありますか？」と聞かれると、三浦は「ティラミス食べたーい！ 早くイタリアのティラミス食べたーい！」と元気いっぱいに即答。一方の木原は「僕は睡眠がいいっす…」とつぶやいた。

前日はＳＰでのリフトの失敗を引きずり「全然寝れなくて。ショックすぎて。８時間しっかり。泣きながら寝てて。で、起きても泣いて」とまともに眠れなかったことを告白。三浦からは「昨日からずっと泣いてたの。ウォーミングアップからずっと泣いてて、そんな龍一くん見たことがなくて。めっちゃ頑張って、お姉ちゃんになったよ」と暴露されていた。