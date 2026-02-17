細すぎ注意 妄想をかき立てる“太もも全開ショット”で視線集中のジョイ、「痩せすぎ？」の声も
ガールズグループRed Velvetのジョイが、美脚全開の近況ショットで視線をさらった。
ジョイは2月16日、自身のインスタグラムを更新し、特別なコメントをつけることなく数枚の写真を投稿した。
公開された写真でジョイは、ホテルの一室のような場所にいる。クロップド丈のトップスにショートパンツというファッションだ。
カメラに向かってさまざまなポーズを取っており、その美貌とともにスタイルの良さが目立った。
何よりも、太ももまで大胆にのぞく真っ白な美脚が視線を独占。まさに“脚線美”という言葉がぴったりの存在感だ。
なお、ジョイが所属するRed Velvetは2月14日、タイ・バンコクで開催された「SMTOWN LIVE 2025-26 in BANGKOK」に出演。ステージとSNSの両方で存在感を放っている。
◇ジョイ プロフィール
1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。