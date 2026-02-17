ミラノ・コルティナオリンピックは１６日（日本時間１７日未明）、新種目のスキージャンプ男子スーパー団体が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）と二階堂蓮（日本ビール）の２人で臨んだ日本は６位だった。

最終ラウンドで二階堂が大飛躍を見せたが、その後、降雪が強まって競技打ち切りとなり、第２ラウンド終了時点の成績で最終順位が確定した。

小林陵「飛ぶ気満々だった」

まさかの幕切れだった。日本は６位で迎えた３回目、二階堂が１３８メートル５０の大ジャンプを見せ、１番手の８人が終えた時点で２位に浮上。ところが、アンカーが数人飛んだ辺りで突如雪が降ってきた。勢いは増し、試合が中断されてしまう。

下からジャンプ台のスタートゲートが見えないほどの吹雪だった。中断と再開を繰り返した末、３回目が中止に。二階堂の大ジャンプは幻となり、２回目を終えた時点の６位が決まった。そのわずか数分後、雪はぴたりとやんだ。

「悔しいっすよ」と小林陵。２回目まで１２９メートル、１３０メートルと力を出し切れず、二階堂が３回目に奮起してくれた。「蓮の思いを受け止めた。飛ぶ気満々だった」。メダル確保へ覚悟を決めたところだった。

二階堂は前日、小林陵に「ぶちかましましょう」と声をかけた。金を狙える位置で先輩につなぐシナリオを描き、３回目で会心のジャンプ。「『ディス・イズ・オリンピック』。何が起こるかわからない」と受け止めるしかなかった。

国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）の責任者は「湿った雪で助走路のスピードが落ちていた。風の状況も変わり、競技を続けるのは不公平だった」と説明。今大会４個のメダルと躍進した日本ジャンプ勢が、最後に屋外競技の厳しさを味わった。（福井浩介）