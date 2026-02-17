◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第11日 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場。フリーの158.13点は自己ベストを更新し、世界歴代最高点。大逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙を成し遂げた。

SPは73.11点でまさかの5位発進。リフトが乱れて大きく減点となり、演技直後、木原は氷上でうなだれた。SPでの失敗を悔やみ、木原は「ずっと泣いていた。昨日も眠れなかった」と回想した。ただ、周囲からの励ましがあり奮起。「いろんなメッセージをもらって、もう一回奮い立たせてもらった。ここで、この五輪を諦めていいわけないと」と、涙を拭ったという。

さらに、三浦からの言葉も大きかった。「まだ終わっていない。積み重ねてきたことがあるから。絶対にできる」。逆転金メダルを信じた言葉に奮い立った。

木原は「今回はずっと助けてもらって。昨日終わった時点でもう全部終わっっちゃったなと思ったけど、璃来が力強く引っ張ってくれたのでなんとか戻ることができた。諦めなくて本当良かった」と言葉を絞り出した。

フリーでは、冒頭のトリプルツイストリフトから始まり、リフト技を4本入れた構成。この日はミスなくこなし、本領を発揮した。フリーの158.13点は自己ベストを更新し、世界歴代最高点。キスアンドクライで三浦は絶叫し、木原も両手を上げて歓喜した。合計点の231.24点も自己ベストで、世界歴代5位となった。