「何とか生活できている感じ」58歳女性、年収100万円。年金受給の母との実家暮らしは「将来が不安」
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県在住・58歳女性のエピソードを紹介します。
職業：パート
在住：愛知県一宮市
家族構成：母親、自分
世帯年収：母親100万円、自分100万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：1万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：100万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては、「ありません」、恋愛や結婚願望についても同様に「ありません」と回答しています。
また、「母親は高齢で、現在介護はそれほど必要な状況ではないが、何かあった時にすぐに対応できる様に同居していればなにかと安心だと思うから」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「母は自己主張が強く、何でも自分が正しいと考えるタイプなので話していても不快感を覚える事が多い。ただそれを指摘してしまうとまた面倒な言い争いになってまうので私は我慢していますが。それで円滑に行っている様にみえますが私にとってはかなりストレスになっています」と、悩みを吐露。
また、お金に関する悩みでは「お金に関しては母は年金暮らしで私は同じくらいの額をパートで稼いでいるので、2人合わせて何とか生活できている感じで余裕はありません。貯蓄が少ないので先を考えると不安です」と教えてくれました。
家賃の無駄を省くため、実家暮らしを続けているという回答者。貯金額が少ないことを不安に思うほか、母親との関係性を保つためにストレスを抱え込む様子もうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
