「やだなんで、、」樽美酒研二、水ぶくれに心配の声。「うわー、大丈夫ですか？」「本当に心配です」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは2月15日、自身のInstagramを更新。水ぶくれのできた腕を公開したところ、心配の声が寄せられています。
ファンからは「うわー、大丈夫ですか？」「本当に心配です」「何が起こってるんですかね？」「やだなんで、、」「お大事になさってください」「ゆっくり休んで〜！」などの声が寄せられました。
「調子に乗って走り過ぎた。笑」樽美酒さんは「天気良いしあったかいし､､くそぉ でも、出没するタイミングがわかりはじめました」とつづり、1枚の写真を投稿。「調子に乗って走り過ぎた。笑」というコメントと共に、水ぶくれのできた腕を載せています。アレルギー反応なのでしょうが、とても痛々しいです。
「これもアレルギーなんだろうか､､ 」これまでにも体のさまざまな部位に水ぶくれや腫れができた写真を投稿している樽美酒さん。1月23日には「これもアレルギーなんだろうか､､ とりあえず病院行ってきます」とつづり、片方の頬が腫れた顔を公開しています。ファンからは「すごく腫れてる」「研二さん大丈夫？？」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)