商用バンが激変？ アルパインが放つ“丸目4灯”プロボックス「マリーナ」の正体とは

カーエレクトロニクスで知られるアルパインが手掛ける「アルパインスタイル」は、独自ブランド「キャルズモーター」から新型コンセプトカー「マリーナ」を東京オートサロン2026でお披露目しました。

ベースは商用車ながら、レトロな丸目4灯で大変身したようです。

【画像】超カッコいい！ これが“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」です！ 画像で見る！（30枚以上）

アルパインスタイルブースでは、カーエレクトロニクスメーカーとしての枠を超え、車両全体のカスタマイズを提案しています。

アルパインマーケティングが運営する「アルパインスタイル」について、担当者の生田氏は、「アルパインはカーエレクトロニクスでご存じの人も多いと思いますが、そこが手掛けるブランドで、外装1台丸ごとカッコよく仕上げてお客様にご提案しています」と説明します。

その独自ブランド「Cal’s Motor（キャルズモーター）」は、1970年代のアメリカ西海岸における「キャルルック」をテーマに掲げ、自由なカスタムスタイルを提案してきました。

これまでもミニバンや軽自動車をベースとしたモデルを展開してきましたが、今回初めて披露されたのがコンセプトカー「Marina（マリーナ）」です。

このモデルのベースとなっているのは、トヨタの商用バン「プロボックス」です。ビジネスシーンでお馴染みの実用車が、驚きの大変身を遂げています。

マリーナ最大の特徴は、商用車特有の無機質さを完全に払拭したフロントフェイスにあります。

直線基調のフロントグリルに収められた丸目4灯のヘッドライトと、存在感のあるメッキバンパーの組み合わせは、どこか昭和の時代に愛された名車（日産「スカイライン」C110型、通称ケンメリなど）を彷彿とさせます。

リア周りにもウッドパネルがあしらわれ、懐かしくも新しいレトロモダンな雰囲気を醸し出しています。

インテリアに関しても、インパネへのウッドパネル採用や、クラシカルなボタン止めのシートへの変更など、質感の向上が図られています。

もちろんベースがプロボックスであるため、全長4245mm×全幅1690mmという取り回しの良いサイズ感や、ハイブリッドモデル（WLTCモード燃費24.2km／L）を選べば高い経済性も享受できるという、実用性と趣味性を両立したパッケージとなっています。

開発の苦労点として生田氏は、「デザイナーがイメージするマリーナのデザインを忠実に再現すること」を挙げ、「例えばこのボンネットのR（曲率半径）の線の角度だったりとか、色々な細部にこだわって再現して作りました」と、造形への強いこだわりを語りました。

気になる今後の展開については、「反応をお伺いして、希望が多ければ商品化しようと思っています」とコメントしており、反響次第では市販化の可能性も十分にありそうです。