メキシカンリーグのレオネス・デ・ユカタンは１６日（日本時間１７日）、昨季限りでソフトバンクを退団していた又吉克樹投手（３５）の入団を発表した。球団公式Ｘでは日本語を交えて「いらっしゃいませ、Ｋａｔｓｕｋｉ！」などと歓迎した。

昨季はプロ１２年目で初の登板なしに終わり、戦力外通告を受けた右腕。昨年１０月には今後について「まだいけると感じている。可能性がある限り（現役続行の可能性を）追いかけたいです」としていた。歴代６位の１７３ホールドを記録しており、「２００ホールドも達成したい」としながらも「（進路をＮＰＢ）１本に絞ると、チャンスもなくなってしまう。いろんな場所でスキルを上げられたら」とし、「もしチャンスをいただけるのなら、体が壊れても、そのチームに貢献したい」と話していた。

又吉は四国ＩＬ・香川から１３年ドラフト２位で中日入団。２２年にはソフトバンクにＦＡ移籍した。通算５０３試合に登板し、４７勝３２敗１１セーブ１７３ホールド、防御率２・８４。グラウンド外では試合終了直後にＳＮＳ投稿を行うことなどが話題となり、「又吉広報」の異名をとった。