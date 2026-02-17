フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート ペアフリープログラムで世界王者の三浦璃来、木原龍一組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から巻き返し、金メダルに輝いたことを報じた。

このメダルで日本勢の今大会での通算メダル獲得は金４、銀５、銅９で合計１８個となり、冬季五輪で過去最多だった北京五輪の１８個（金３、銀７、銅８）に並んだ。

スタジオでＭＣで俳優の谷原章介は「りくりゅうペアやってくれました！おめでとうございます！」と大拍手を送った。さらにＭＣで同局の佐々木恭子アナウンサーも「大逆転で金メダルに輝きましたよ！」と伝え「おめでとうございます！」と祝福した。

スタジオには２０１０年バンクーバー五輪代表の織田信成氏がゲスト解説者として出演。織田氏は「すごい演技でした。ショートのミスからいい演技をしないといけない場面で世界歴代最高得点ですからすごいです」と絶賛した。

谷原に「世界歴代最高をオリンピックの場で出せるすごさって何ですか？」と聞かれ織田氏は「想像もつかないです。２人の絆がなせた業なんじゃないかなと思います」と解説していた。