東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7072　高値0.7097　安値0.7057

0.7134　ハイブレイク
0.7115　抵抗2
0.7094　抵抗1
0.7075　ピボット
0.7054　支持1
0.7035　支持2
0.7014　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6033　高値0.6048　安値0.6013

0.6085　ハイブレイク
0.6066　抵抗2
0.6050　抵抗1
0.6031　ピボット
0.6015　支持1
0.5996　支持2
0.5980　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3636　高値1.3639　安値1.3604

1.3684　ハイブレイク
1.3661　抵抗2
1.3649　抵抗1
1.3626　ピボット
1.3614　支持1
1.3591　支持2
1.3579　ローブレイク