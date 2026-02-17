東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7072 高値0.7097 安値0.7057
0.7134 ハイブレイク
0.7115 抵抗2
0.7094 抵抗1
0.7075 ピボット
0.7054 支持1
0.7035 支持2
0.7014 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6033 高値0.6048 安値0.6013
0.6085 ハイブレイク
0.6066 抵抗2
0.6050 抵抗1
0.6031 ピボット
0.6015 支持1
0.5996 支持2
0.5980 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3636 高値1.3639 安値1.3604
1.3684 ハイブレイク
1.3661 抵抗2
1.3649 抵抗1
1.3626 ピボット
1.3614 支持1
1.3591 支持2
1.3579 ローブレイク
