◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第11日 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場。SP5位から逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙となった。

フリーでは、冒頭のトリプルツイストリフトから始まり、リフト技を4本入れた構成。この日はミスなくこなし、本領を発揮した。フリーの158.13点は自己ベストを更新し、世界歴代最高点。キスアンドクライで三浦は絶叫し、木原も両手を上げて歓喜した。合計点の231.24点も自己ベストで、世界歴代5位となった。

大逆転金メダルにネットトレンドでも「りくりゅう」は世界一となった。

ネットでは「鳥肌！」「最高だぁ〜！！」「朝から涙が止まらない」「すごすぎるだろ！」「歴史を塗り替えた素晴らしい演技」「朝から元気もらった」などの大感動の声が上がった。

今大会で2個の銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）も自身のX（旧ツイッター）で「りくりゅう神」と大興奮した。フィギュアスケーターの織田信成氏も「りくりゅう金メダルおめでとう！！この場面で世界最高得点は凄すぎる！！！」と祝福した。