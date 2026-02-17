今回は、中学時代にバカにした同級生が、桁違いのセレブになっていたエピソードを紹介します。

「悪いけど、立場逆転ね（笑）」

「娘の通う幼稚園には、子どもをお受験させるママがたくさんいます。うちもお受験の予定ですが、ある時、その幼稚園に私の中学時代の同級生の娘が転入してきたんです。ちなみにその同級生は貧しい家庭に育ち、中学時代実はバカにしていました。

そんなある日、某大病院院長の大豪邸でのホームパーティーに招待され、娘と、医療関係の仕事をする私の夫と3人で出かけたんです。すると、そこにはその中学時代の同級生がいて、言葉を失いました。同級生は院長の息子と結婚していて、次期院長夫人だと判明したからです。

前に同級生に『夫は地方で勤務医をしている』と聞いたんですが、どうやらそれは今だけの話のようで、近いうちに同級生の夫は院長になるみたい。『地方の勤務医じゃなかったの……？』と頭が真っ白になり、悔しくて仕方なかったのですが、そんな私の様子を見た同級生に、『悪いけど、立場逆転ね（笑）』と余裕の笑みで見下され、怒りに震えました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年9月）

▽ この女性もどうかと思いますが、同級生の態度も怖いですね。どっちもどっちという感じがしてしまいます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。