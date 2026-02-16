眉専門コスメブランド「HBL BEAUTY（HBL ビューティ）」の3D クッションブロウに新色のライトブラウン（6g 3960円）が登場する。2月18日に全国のコスメ キッチン及び、ビープルで先行発売し、3月23日から全国で販売する。2月18〜23日には、コスメキッチン ニュウマン新宿でポップアップを開く。

HBL BEAUTYは、「ハリウッドブロウリフト」を手がけるJULIA IVYが展開する眉専門コスメブランド。中でも3D クッションブロウは、販売開始から3ヶ月で美容誌・ファッション誌のベストコスメを多数受賞したブランドのアイコンアイテムだ。

新色は、柔らかいピンクベージュのニュアンスで眉の印象を軽やかに見せるライトブラウン。ふんわり感と抜け感を両立し、眉だけが強く浮く状態を回避しながら顔全体の印象を整える。加えて独自のリキッドtoパウダー処方と3色のバランスで、“リキッドで描いてパウダーを重ねた”ような自然さと落ちにくさを両立した。

コスメキッチン ニュウマン新宿でのポップアップでは、新色を中心にプロのブロウアーティストによるタッチアップなどを実施。眉の仕上がりを体感し、購入できる。

◾️HBL BEAUTY ポップアップ 概要

期間：2026年2月18日（水）〜2月23日（月・祝）

時間：順次HBL BEAUTY公式インスタグラムにて公開

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目1-6 ニュウマン新宿 M2F コスメキッチン ニュウマン新宿

予約方法：予約不要

取り扱い商品：HBL 3Dクッションブロウ®（新色 02ライトブラウン含む）、HBL アイブロウ スタイリングマスカラ、HBL アイブロウ エンドペンシル0.8、HBL シークレットスティック、HBL アイブロウ カラーリングマスカラ