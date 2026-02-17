「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝で会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

１９年に名古屋でのトライアウトで出会った２人。木原は三浦と初めて滑った時に「雷が落ちた」と明かしていた。試合後、三浦は「たくさんの方から『龍一君に巡り合えたのは奇跡』と言っていただいて、本当にすべてのモーメントに感謝してます」と語り、木原も「もう感謝しかない。本当に辞めようとしていた時に声をかけてくれた。この出会いがなかったら、またこうして２回も五輪に出ることはなかった。もう感謝しかないです」と、うなずいた。

ＳＰ５位からの大逆転。木原は「やっぱり信じられない気持ち」と素直に明かした。失意のＳＰ後、「ずっと泣いていた」という。得意のリフトでのミス。思わぬ出遅れの落胆は深かった。「本当に辛かった。気持ちが折れていた」。それでも救ってくれたのはパートナーの三浦だった。三浦はずっと笑顔で木原を励まし続けた。「龍一くんがずっと泣いてるんですよ。いつも引っ張ってくれる龍一くんが。だからも今回は私がお姉さんでした」と胸を張った。

木原は「４年前とは立場がすごい逆で僕が引っ張る立場だったんですけど、今回はほんとうにずっと助けてもらって。昨日の時点で『もう全部終わっちゃったな』って思っていた。璃来が力強く引っ張ってくれて戻ることもできましたし、諦めないで本当によかった」と明かした。