「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝で会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

失意のＳＰ５位から逆襲のフリーで大逆転金メダルが決まると、三浦はなかなか信じられないかぼう然とした表情を浮かべ、木原は泣き崩れた。各国の選手と健闘を称えあった後、木原は座り込み、涙、涙。三浦に背中をさすられていた。「今日泣いてばっかり！本当に」と笑われていた。

試合後はＳＰ後の秘話が明かされた。木原は「ずっと泣いていた」。思わぬ出遅れの落胆は深かった。それでも救ってくれたのはパートナー。掛けた言葉は「璃来が逆に隆一くんのために滑るね」。三浦は「龍一くんがずっと泣いてるんですよ。いつも引っ張ってくれる龍一くんが。だからも今回は私がお姉さんでした」と胸を張った。

木原は「４年前とは立場がすごい逆で僕が引っ張る立場だったんですけど、今回はほんとうにずっと助けてもらって。昨日の時点で『もう全部終わっちゃったな』って思っていた。璃来が力強く引っ張ってくれて戻ることもできましたし、諦めないで本当によかった」と明かした。

１９年に名古屋でのトライアウトで出会った２人。木原は三浦と初めて滑った時に「雷が落ちた」と明かしていた。三浦は「たくさんの方から『龍一君に巡り合えたのは奇跡』と言っていただいて、本当にすべてのモーメントに感謝してます」と語り、木原も「もう感謝しかない。本当に辞めようとしていた時に声をかけてくれた。この出会いがなかったら、またこうして２回も五輪に出ることはなかった。もう感謝しかないです」と、うなずいた。