井上咲楽が変顔を披露し、千鳥の2人が「素晴らしい」「生気抜けてた」と大絶賛した。

【映像】「素晴らしい」「生気抜けてた」井上咲楽の変顔

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには井上咲楽が出演した。

時代に求められるもの、それは二刀流。そこで、話術と顔芸という全く違う二つの技を組み合わせたハイブリットな芸を切り開いてもらう「第4回 いい話をした後に全力で変な顔をする晩餐会」が開催された。挑戦するのは、や団（本間キッド、中嶋享、ロングサイズ伊藤）、ひつじねいりの細田祥平、センチネルのトミサット、ダンビラムーチョの大原優一、スパイクの松浦志穂。

芸人たちが真面目な話と変顔を披露する中、最後に手を挙げたのは井上だった。ノブは「え！ここで咲楽ちゃん。よくホリプロがOKしたね」と驚くと、井上は「今日、マネージャー来ていないくらいなので大丈夫です」とやる気を見せた。

芸歴が10年になるという井上は、とある芸人からもらった言葉で人生が変わったという感動的な話を紹介した。井上は「その言葉を胸に今を一生懸命、頑張って行こうと思いました」と締めると、うつろな瞳をしながら、ゆっくりと口の中にほおの肉を吸いこんで「ひよこ」のような唇を披露。上唇とした唇をぴよぴよと動かした。

その顔を受けてノブは「素晴らしい！素晴らしい！強いです」と大拍手。大悟も大笑いしながら「変顔が強かった」と絶賛した。井上の表情についてノブは「横向きアヒル」と命名。さらに「品からのあの口は非常に良かった。生気抜けてた目も。非常にうまいなと思いました」と細かく褒めたたえた。