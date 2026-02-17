伊藤健太郎“司”、精子の検査で衝撃結果→事務員の自宅に足を運び… 『略奪奪婚』第7話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：40〜）の第7話が17日深夜に放送される。
【場面写真】伊藤健太郎が向かった先…事務員の川島鈴遥
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第7話では、精子の検査を受けた司が医者から衝撃的な事実を告げられる。一方千春はナオ（松本大輝）の助けもあり、海斗（ISSEI）からえみるに関する証拠を手に入れることに成功。以前のえみるの妊娠への疑惑が確信へと変わる。
そんな中、久しぶりに兄・隆（苗代泰地）と対面した司は心無い母親（街田しおん）の言葉から劣等感に苛まれ、事務員の梅田（川島鈴遥）の家へ足が向いてしまう。
