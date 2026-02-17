連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第10回

スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」ではミラノ・コルティナ五輪期間中、連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」を展開。スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和と、五輪を含めスポーツを40年追い続けた「OGGI」こと荻島弘一氏が“沼”のように深いオリンピックの魅力を独自の視点で連日発信する。第10回は、怪物を育んだスキー王国ノルウェーの凄さ。

◇ ◇ ◇

冬季五輪に新たな歴史が刻まれた――。15日のノルディックスキー距離男子30キロリレーでノルウェーが優勝、エースのヨハンネスヘスフロト・クレボ（29）が、冬季五輪史上最多の通算9個目の金メダルを手にしたのだ。上り坂をスキーをはきながら高速回転で走る「クレボステップ」で世界を驚嘆させた「怪物」を知ると、スキー王国ノルウェーの凄さも分かる。

圧倒的な強さだった。7.5キロを4人で滑るリレー、第1滑走者のイベシェンがトップに立つと、あとは差を広げるだけ。アンカーのクレボは後続を見ながらリードを守り、スタンドの大歓声を全身に浴びながらゆっくりとゴールした。今大会4冠目、通算9個目の金メダル獲得を決めるとチームメートから祝福され、満足そうな笑顔をみせた。

21歳で18年平昌大会に出場すると3つの金メダルを獲得。22年北京大会で2個を追加し、今大会は個人スプリント、スキーアスロン、10キロフリーで優勝して冬季大会史上最多タイの8個目の金メダルを手にすると、30キロリレーで単独最多記録を樹立した。「チームメートが優勝させてくれた」と仲間をたたえる一方で「まだ、大会は終わっていない」と残り2種目での記録更新にも自信をみせた。

金メダル9個がどれほどすごいか。夏季大会も合わせて考えれば分かりやすい。五輪での最多金メダル獲得者は競泳の「水の怪物」マイケル・フェルプスだ。04年アテネから16年リオデジャネイロ大会まで得意のバタフライやリレーなどで23個の金メダルを獲得。記録としては突出していて、他の選手との比較にならない。

このフェルプスに続くのが9個。1972年ミュンヘン大会競泳7冠のマーク・スピッツ（米国）や80〜90年代に陸上界を席巻したカール・ルイス（米国）らスーパースターが並び、24年パリ大会で競泳女子のケイティ・レデッキー（米国）と同男子のケーレブ・ドレセル（米国）が仲間入りした。

競技によって1大会で出場できる種目数も違いから単純な比較はできないが、クレボが残り2種目で五輪のスーパースターたちを抜き去ることは間違いない。冬季大会に限らず、五輪史に残る偉業になる。

「100メートル選手がマラソンに勝ち、さらに競歩にも勝つようなもの」

もう1つ、驚くのはクレボに抜かれるまで1位タイだった金メダル8個の選手の顔ぶれ。距離の「鉄人」ビョルン・ダーリ、バイアスロンの「皇帝」オーレ・アイナル・ビョルンダーレン、距離の「鉄の女」マリット・ビョルゲン。いずれもノルウェー選手だ。

ノルウェーがいかにスキー大国か、これまで獲得したメダル数を見れば分かる。「五輪大国」として有名な米国は夏冬合計1219個の金メダルを獲得しているが、冬は1割にも満たない114個だけ。日本も206個のうち冬は17個だけだ（いずれも24年パリ大会まで）。夏に比べて冬の種目は圧倒的に少ないから、当然の数字でもある。

ところが、冬季で最多148個の金を獲得しているノルウェーの夏の金は65個だけ。全213個の3分の2以上が冬の金メダルだ。距離スキーで52個、距離に射撃を組み合わせたバイアスロンで22個。ジャンプを合わせたノルディック複合で15個、冬季大会で獲得した金メダルの6割以上を雪の上を走って手にしている。

発祥の国だけあって、スキーに対する思い入れは強い。温暖化の影響もあってスキー人口は減っているらしいが、それでも国民的スポーツとしての人気は変わらず。仕事や学校の後、老若男女がスキーを楽しむ光景は日常的だという。

「ノルウェー人はスキー板を履いて生まれてくる」と言われる。どこかで聞いた言葉だと思った。「ブラジル人はサッカーボールを抱いて生まれてくる」と同じだ。ボールを抱いて生まれればサッカー王国になるし、スキーを履いて生まれればスキー大国になる。

そんなスキー大好き国民の期待を一身に背負うクレボ。2本の溝の上を平行にスキーを走らせ「クレボステップ」を爆発させるクラシカルだけでなく、スキーの先を開いてスケーティングするフリーも。そしてスプリント種目も長距離もこなす。テレビ解説の「100メートル選手がマラソンに勝ち、さらに競歩にも勝つようなもの」という説明だけでも、とんでもない選手だ。

昨年にはクレボを追ったドキュメンタリー映画が本人主演で公開された。「クレボステップ」の動画がバズり、世界的な知名度も急上昇している。距離スキーが盛んではない日本ではピンとこないかもしれないが、間違いなく今大会のスーパースターで冬季競技の「顔」。18日のチームスプリントと21日の50キロ、見逃す手はない。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。