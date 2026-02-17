ジェフリー・ガイ×南沙良共演のアクション映画『殺手＃4』メインビジュアル2種＆予告解禁 公開は4.3
香港俳優ジェフリー・ガイ、南沙良らが共演するアクション映画『殺手＃4』（キラー・ナンバー4）の公開日が4月3日に決定。併せて、静×動をイメージした2種類のメインビジュアル、予告編が解禁された。
【動画】怒とうの銃撃戦＆日本刀アクションがさく裂！ 映画『殺手＃4』予告編
本作は、香港と日本の才能が結集したくスタイリッシュなアクション映画。
香港の凄腕の殺し屋は名前を持たず、“No.4”（ナンバー・フォー）という、コードネーム番号で呼ばれていた。No.4は幼い頃に何者かに母親を殺され、父親は行方不明。殺しの斡旋をするエージェントに引き取られて、プロのヒットマンとして育てられた。
一方、日本人の“雲”は弟をヤクザの一味に殺されており、その仇を取るために“No.4”に殺しを依頼。お互いの言葉が通じない中、しだいに奇妙な絆を深めていき、雲は殺しの技をNo.4から学ぶことになる。
最初は殺し屋と依頼人として出会った二人が、いつしか殺しの師匠と弟子として、信頼で結ばれたバディとしなり、強大な敵に挑むことになる―。
香港のトップスター、ジェフリー・ガイが、主人公の殺し屋“No.4”を、弟を殺され復讐に燃えるヒロイン“雲”を南沙良が熱演。さらに竹中直人、斎藤工、遠藤雄弥、草川拓弥、森優理斗ら個性豊かな実力派日本キャストが脇を固める。
殺された弟の仇を討つため、“雲”（南）は相棒の少年“ボス”（森）と共に香港の殺し屋No.4（ジェフリー）を雇う。表の顔はオモチャ屋で裏の顔は武器密売人の“坂本”（斎藤）の店で、とびっきりの銃を手に入れる雲たち。
今回解禁された予告編では、殺し屋組織の親玉である“尊者”（竹中）が「どんな命にも、それぞれ使い道がある」と凄みを見せ、雲の復讐のターゲットである裏社会の野心家・悠人（遠藤）とその部下、藤原（草川）の姿も。
銃撃戦から日本刀を使った斬り合いまで、迫真のアクションシーンを作り上げたのは「パワーレンジャー」シリーズなどハリウッドでも活躍するアクション監督で、映画監督としても活躍する坂本浩一。
また、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで知られる殺し屋映画の名手・阪元裕吾が脚本監修として参加し、殺し屋集団が登場する世界観を盛り立てた。プロデューサーを務めたのは「ベビわる」を手掛けたライツキューブの鈴木祐介。
映画『殺手＃4』は、東京・新宿バルト9ほかにて4月3日公開。
