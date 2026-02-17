防衛省・航空自衛隊が1月29日、公式X（旧ツイッター）を更新し、韓国空軍のアクロバットチーム「ブラック・イーグルス」が初来日したことを伝えた。



【写真】3機ぴったり並んで アクロバットを披露する「ブラック・イーグルス」

黒ベースに黄色のラインの入った韓国の練習機T―50Bの画像を掲載。「韓国空軍アクロバットチーム・ブラック・イーグルスは那覇基地に着陸し ブルーインパルスと初めて交流しました。」と報告した。「両国の隊員は、日韓空軍種間の相互理解の深化を図りました。空自は今後も韓国空軍との連携強化に取り組んでまいります」とした。



自衛隊の公式Xでも初来日を伝えており、宮粼政久防衛副大臣が出迎えたことも報告。「当日は空自ブルーインパルスもブラック・イーグルスを歓迎!日韓のアクロバットチーム同士の交流は初めてのことです。防衛省・自衛隊は日韓防衛協力を強化していきます」とした。



ただ、ネットからは「後ろからレーダーロックオンされそうで信用できない」「竹島を実効支配されているのに『ようこそ』と言える神経が理解できない…」「レーダ照射されて竹島を武力で奪われて『ようこそ』ですか笑」と厳しいコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）