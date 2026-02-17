タレント・井上和香が13日、自身のインスタグラムを更新。娘との２ショットを公開した。



【写真】口元なんてママそっくり 一瞬で食べ尽くす母と娘のイチゴ狩り

「娘ちゃんといちご狩り～」とかわいいイチゴを添えて報告した井上。「急遽時間ができて、ダメ元で確認したら奇跡的にキャンセルがでて行ってきました」と明かし、練乳の入ったトレーを持つ娘の隣でハサミとイチゴを持つ2ショットをアップした。



井上は2012年に結婚。15年7月に女児の、24年に第2子となる男児の出産を報告している。「特大いちごがいっぱいあってテンション上がる 私はいつもたくさん取って一瞬で食べ尽くすタイプです。」と親子で楽しんだ様子。大ぶりで真っ赤なイチゴをゲットした写真も添えた。



娘がトカゲとふれ合う姿も投稿。少し恐る恐るな感じながら、両手で持つ姿がかわいい。「昔はそんなに得意じゃなかったのに、ここのトカゲちゃんは可愛くて可愛くて 幸せな時間でした！ありがとうございます」と成長を実感。母としての思いをつづった。



おいしそうなイチゴに、フォロワーからは「大きな苺！美味しそう」「いちご食べたくなっちゃった」「いちご狩り良いなあ」の声。また、長女の姿に「ソックリやん」とのコメントも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）