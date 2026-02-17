詰めてひっくりかえすだけ！簡単に凝ったアレンジができる100均便利グッズ

いつものごはんが味気なく感じることがあり、お弁当やワンプレートごはんに少し遊び心を加えたいなと思っていたところ、ダイソーで良いアイテムを発見！ごはんを詰めてひっくり返すだけで、あの海の生き物を模した形の可愛いごはんをつくれる便利なごはん型。簡単なのに凝ったアレンジを楽しめますよ！

商品情報

商品名：デコかわ ごはん de プカプカあざらし

価格：￥110（税込）

容量（約）：200g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480726441

詰めてひっくりかえすだけで簡単！可愛すぎるごはん型をダイソーで発見

いつものごはんがなんだか味気なく感じることがあり、見た目でも楽しめたらいいのに…と思っていました。お弁当やワンプレートごはんに少し遊び心を加えたくて探していたところ、ダイソーで良い商品を発見！

今回ご紹介するのは、こちらの『デコかわ ごはん de プカプカあざらし』です。パッケージを見た瞬間、思わず手に取ってしまいました。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。

可愛い形のごはんが作れるごはん型です。

最初はジュゴンかベルーガだと思っていたのですが、よく見るとアザラシのデザインでした…！

使い方はとてもシンプルで、ごはんをすくって容器に詰めるだけ。

きれいに仕上げるコツは、型を軽く濡らしてからごはんを詰め、細部までぎゅっと押し込むこと。

特に顔まわりは丁寧に詰めると形がくっきり出ます。

あとはお皿やお弁当箱にひっくり返せば完成します。

型離れはあまり良いとは言えませんが、型とお皿をしっかり押さえて軽く振ると、自然とごはんが落ちてきました。コツをつかめばきれいに外せます。

ごはんは約200g入る仕様で、型自体が大きめなので大人でもしっかり満足できる量です。見た目の可愛さだけでなく、実用性も備えていると感じました。

簡単に凝ったアレンジを楽しめる♡普段のメニューに特別感をプラス！

海苔と鮭のほぐし身でほっぺたをつけてみましたが、それだけでもぐっと可愛らしくなりました！

カレーの海に泳がせたり、たまごで布団をかぶせたりとアレンジの幅も広がります。

シンプルな白ごはんが、一気に楽しいひと皿に変わるのがうれしいポイントです。

手間をかけずにちょっとした特別感を出せるので、普段の食事やお弁当づくりが楽しくなること間違いありません。

ダイソーの『デコかわ ごはん de プカプカあざらし』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。