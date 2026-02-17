詰めてひっくりかえすだけ！簡単に凝ったアレンジができる100均便利グッズ
商品情報
商品名：デコかわ ごはん de プカプカあざらし
価格：￥110（税込）
容量（約）：200g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480726441
詰めてひっくりかえすだけで簡単！可愛すぎるごはん型をダイソーで発見
いつものごはんがなんだか味気なく感じることがあり、見た目でも楽しめたらいいのに…と思っていました。お弁当やワンプレートごはんに少し遊び心を加えたくて探していたところ、ダイソーで良い商品を発見！
今回ご紹介するのは、こちらの『デコかわ ごはん de プカプカあざらし』です。パッケージを見た瞬間、思わず手に取ってしまいました。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。
可愛い形のごはんが作れるごはん型です。
最初はジュゴンかベルーガだと思っていたのですが、よく見るとアザラシのデザインでした…！
使い方はとてもシンプルで、ごはんをすくって容器に詰めるだけ。
きれいに仕上げるコツは、型を軽く濡らしてからごはんを詰め、細部までぎゅっと押し込むこと。
特に顔まわりは丁寧に詰めると形がくっきり出ます。
あとはお皿やお弁当箱にひっくり返せば完成します。
型離れはあまり良いとは言えませんが、型とお皿をしっかり押さえて軽く振ると、自然とごはんが落ちてきました。コツをつかめばきれいに外せます。
ごはんは約200g入る仕様で、型自体が大きめなので大人でもしっかり満足できる量です。見た目の可愛さだけでなく、実用性も備えていると感じました。
簡単に凝ったアレンジを楽しめる♡普段のメニューに特別感をプラス！
海苔と鮭のほぐし身でほっぺたをつけてみましたが、それだけでもぐっと可愛らしくなりました！
カレーの海に泳がせたり、たまごで布団をかぶせたりとアレンジの幅も広がります。
シンプルな白ごはんが、一気に楽しいひと皿に変わるのがうれしいポイントです。
手間をかけずにちょっとした特別感を出せるので、普段の食事やお弁当づくりが楽しくなること間違いありません。
ダイソーの『デコかわ ごはん de プカプカあざらし』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。