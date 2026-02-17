さすがに専門店が泣くよ！「ケーブルが邪魔だったのよ…」ぴたっとくっつく100均家電小物

モバイルバッテリーを使う際、ケーブルが邪魔に感じることが多々。なんとダイソーで、ケーブルなしで身軽に使える、ワイヤレスタイプのモバイルバッテリーを発見しました！使い勝手が良く、コンパクトで持ち運びに便利。安全面に配慮されたつくりで安心です。このクオリティで1,000円って…家電屋さんも号泣レベル♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：モバイルバッテリー マグネットワイヤレス 4000mAh

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984279863077

マグネットでくっつく！ワイヤレスで便利なダイソーのモバイルバッテリー

外出先でスマホの充電が減っているのに気づくと、一気に不安になりますよね。ただ、モバイルバッテリーを使用する際に、ケーブルの存在が少し邪魔に感じることが多々。

できればもっと身軽に使えたらいいのに…と思っていました。そんなときにダイソーで見つけたのが『モバイルバッテリー マグネットワイヤレス 4000mAh』です。

価格は1,100円（税込）。筆者が訪れた店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。

ワイヤレス充電に対応した容量4000mAhのモバイルバッテリーです。

マグネットワイヤレス充電対応のスマートフォンを置くだけで充電が可能。最大出力は5Wです。

手に持ったときの収まりもよく、扱いやすいサイズ感です。

磁力で正しいポジションに固定される仕組みになっているため、位置ズレが起きにくく、安定したワイヤレス充電ができます。

ケーブルを接続する必要がないので、出先でもすっきり使えるのが魅力。

しかも、「ハイディスク」ブランドの商品という点も安心材料のひとつ。

過充電、過放電、過電流、短絡防止の保護回路を搭載しており、安全面にも配慮されています。

ケーブルがないだけで快適！バッテリー残量も確認しやすい◎

磁力でぴたっと固定されるので、充電中にずれる心配がほとんどありません。

ケーブルがないだけでこんなに快適なのかと驚きました！

バッグの中もすっきりし、取り出してすぐ使える手軽さがあります。

残量チェックボタンが付いていて、インジケーターでバッテリー残量を確認できるのも便利です。

保証期間は6ヶ月です。

保証書も付属しているため、万が一のときにも対応してもらえます。

価格は1,100円（税込）ですが、機能や安心感を考えると納得のいくアイテム。ケーブルの煩わしさから解放されたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。