さすがに専門店が泣くよ！「ケーブルが邪魔だったのよ…」ぴたっとくっつく100均家電小物
商品情報
商品名：モバイルバッテリー マグネットワイヤレス 4000mAh
価格：￥1,100（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984279863077
マグネットでくっつく！ワイヤレスで便利なダイソーのモバイルバッテリー
外出先でスマホの充電が減っているのに気づくと、一気に不安になりますよね。ただ、モバイルバッテリーを使用する際に、ケーブルの存在が少し邪魔に感じることが多々。
できればもっと身軽に使えたらいいのに…と思っていました。そんなときにダイソーで見つけたのが『モバイルバッテリー マグネットワイヤレス 4000mAh』です。
価格は1,100円（税込）。筆者が訪れた店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。
ワイヤレス充電に対応した容量4000mAhのモバイルバッテリーです。
マグネットワイヤレス充電対応のスマートフォンを置くだけで充電が可能。最大出力は5Wです。
手に持ったときの収まりもよく、扱いやすいサイズ感です。
磁力で正しいポジションに固定される仕組みになっているため、位置ズレが起きにくく、安定したワイヤレス充電ができます。
ケーブルを接続する必要がないので、出先でもすっきり使えるのが魅力。
しかも、「ハイディスク」ブランドの商品という点も安心材料のひとつ。
過充電、過放電、過電流、短絡防止の保護回路を搭載しており、安全面にも配慮されています。
ケーブルがないだけで快適！バッテリー残量も確認しやすい◎
磁力でぴたっと固定されるので、充電中にずれる心配がほとんどありません。
ケーブルがないだけでこんなに快適なのかと驚きました！
バッグの中もすっきりし、取り出してすぐ使える手軽さがあります。
残量チェックボタンが付いていて、インジケーターでバッテリー残量を確認できるのも便利です。
保証期間は6ヶ月です。
保証書も付属しているため、万が一のときにも対応してもらえます。
価格は1,100円（税込）ですが、機能や安心感を考えると納得のいくアイテム。ケーブルの煩わしさから解放されたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。