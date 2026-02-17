現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』より、クマ役を演じる夏目透羽のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫レフカダ・ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

夏目が演じるのは、松野家の女中・クマ。熊本でのトキ（髙石あかり）たちの暮らしを一人で支えるがんばり屋だが、がんばりすぎてしまうこともあるキャラクターだ 。

出演が決まった際の心境について夏目は、「うれしすぎて『うれしいメーター』がショートし逆に冷静で、しばらくしてやっと衝撃とうれしさが込み上げてきました」と回顧。オーディションでのエピソードとして、「バレーボールをしたのですが、簡単なルールを思いっきり間違えてしまいました。そういう所が、クマの少し抜けている姿に重なったのかもしれません（笑）」と明かした。

役柄については、「プンプンしているのは怒っているからではなく、女中としての使命感が強いから。ムッとした表情もこの人たちの役に立ちたいという思いが強すぎるがゆえなので、そこが視聴者の方々に伝わるといいなと思います」とコメント。

撮影現場の雰囲気については、「『私、元々いたっけ？』と思うほど皆さんが温かく迎え入れてくださいました」と振り返り、主演の髙石とのエピソードとして、「初日に撮った中庭に出るシーンでは下駄をうまく履けなかったのですが、スムーズにいくようにあかりさんが下駄の位置を変更したり、監督に立ち位置の提案をしたりしてくださいました」と座長の気遣いに感謝を述べた。

演じるクマについてクマは松野家の皆さんへの愛にあふれたひたむきな子です。プンプンしているのは怒っているからではなく、女中としての使命感が強いから。ムッとした表情もこの人たちの役に立ちたいという思いが強すぎるがゆえなので、そこが視聴者の方々に伝わるといいなと思います。誰にも見られていない時は「ふふふん♪」と鼻歌をうたいながら仕事する、ご機嫌な面もあるんですよ。そんなクマから見て、司之介さんは松野家の中で一番話しかけやすい人。だから、ちょっと強めに接していけるのだと思います。司之介さんの隣にクマがいることも多いですね。司之介さんからクシャ顔を向けられたシーンでは、クシャ顔返しをしてみましたのでご注目ください。クマが使う熊本ことばでは「ばってん」や「たい」がかわいくてお気に入り。私は埼玉出身で方言がないので、プライベートでも熊本ことばを使いたいくらいです。ただ、セリフが「そぎゃん」だけのところは難しくて何パターンも撮りました。どの「そぎゃん」が使われるのか、放送を見るのが楽しみです。

撮影現場の雰囲気熊本編からの参加なので馴染めるか不安でしたが、「私、元々いたっけ？」と思うほど皆さんが温かく迎え入れてくださいました。池脇千鶴さんは「透羽ちゃん、透羽ちゃん」とたくさん話しかけてくださるし、高石あかりさんももう何ヶ月も一緒にやってきたかのように接してくださって。初日に撮った中庭に出るシーンでは下駄をうまく履けなかったのですが、スムーズにいくようにあかりさんが下駄の位置を変更したり、監督に立ち位置の提案をしたりしてくださいました。今もずっとぽかぽかな気持ちで撮影できています。正木役の日高由起刀くんや丈役の杉田雷麟さんもたくさん話しかけてくださって。そのおかげで同世代の雰囲気ができていると思います。岡部たかしさんとは、ドラマ「新宿野戦病院」以来2回目の共演。その時も岡部さんの役に強く言う人物を私が演じたので、なんかずっとすみません……となりました（笑）。ちなみにクマが「あんたがたどこさ」をするシーンでは、私が記憶していた歌詞とメロディーがめちゃくちゃで！ 「あれ？周りの方と違うかも」とテストで気づき、急いで確認しました。「煮てさ、焼いてさ、食ってさ」の順番が入れ替わり、先に食ってから焼いていました。

熊本編の見どころ松江編の素敵な雰囲気や面白さはこれからの熊本編でも続いていきます。クマをはじめ、正木くんや丈くんも加わってより一層にぎやかになった松野家を楽しみにしていてください。私自身が温かく迎え入れていただいたのと同じようにクマも松野家の中に温かく入れてもらっているので、ご覧になった皆さんが今日1日をちょっと優しい気持ちではじめられると思います。熊本編も頑張ります！（文＝リアルサウンド編集部）