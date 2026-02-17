バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「青森県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「アップルブランデーケーキ」、1位は？
2月から3月にかけてのイベントシーズンを控え、心躍るような限定スイーツが店頭をにぎわせる季節になりました。数あるギフト候補の中でも、確かな品質とぜいたくな味わいで支持を集める人気のラインアップをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地スイーツに関するアンケートを実施しました。その中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「青森県のご当地スイーツ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「サイズがちょうどよく、見た目もおしゃれだから」（50代女性／埼玉県）、「ブランデーケーキはなかなか作れるものじゃないからこそ渡すと特別感ある」（20代女性／神奈川県）、「青森なのでりんごを使ったスイーツがご当地っぽいから」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
回答者からは「とても美味しいのでいろんな人におすすめしたい」（40代女性／東京都）、「りんごがジューシーで美味しいから」（30代女性／宮城県）、「青森らしさが一目で伝わるうえに、バレンタイン・ホワイトデー向きの“ちょうどいい特別感”がある」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：アップルブランデーケーキ（お菓子のヒロヤ）／51票2位は、大人の味わいが魅力の「アップルブランデーケーキ」です。青森県産りんごを使用したカステラにフランス産ブランデーをぜいたくに使用。しっとりと焼き上げたスポンジに芳醇（ほうじゅん）な香りが染み渡っています。青森ならではのスイーツとして、バレンタインギフトにも最適です。
1位：パティシエのりんごスティック（ラグノオ）／52票僅差で1位に輝いたのは「パティシエのりんごスティック」でした。青森県産のりんごを大きめにカットし、スポンジと一緒にパイ生地で包んだスティック状のアップルパイです。シャキシャキしたりんごの食感と香ばしいパイの相性は抜群。手軽に食べやすく、青森土産としても不動の人気を誇る一品です。
