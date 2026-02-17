「成美ちゃん」の解説に朝から号泣　りくりゅうの演技を“宇宙一”と絶賛…「言葉ひとつひとつが綺麗すぎて感動」【冬季五輪】

りくりゅうペアの金メダルに解説者も感動した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月16日、フィギュアスケートペアのフリープログラムが行われ、合計231.24点をマークした三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペアが金メダルを獲得した。

ペアでは日本フィギュア界初となる金メダルに、テレビ中継の解説を務めた元五輪代表の高橋成美さんも「こんなに嬉しいことないですよ」と感極まり、「この演技は宇宙一」と絶賛した。

涙ぐみながらコメントした高橋さんに対し「成美ちゃん」「高橋成美さん」がトレンド入りし、ネット上でも注目が集まった。

SNS上のファンは「成美ちゃんの解説とインタビューも最高だった」「成美ちゃんの言葉ひとつひとつが綺麗すぎて感動」「成美ちゃんの解説に朝から涙… 成美ちゃんいなかったらペアはここまでこなかったと思う」「成美ちゃんがペアを残し続けてくれたからだよお」と、多くの反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]