「え、知らなかった！」狩野英孝、キスマイからの意外なプレゼントを公開！ 「ネーミングセンスが神」
お笑いタレントの狩野英孝さんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。Kis-My-Ft2からの意外なプレゼントを公開し、話題となっています。
【写真】狩野英孝がキスマイからもらった意外なプレゼント
この投稿には「え、知らなかった！」「なにこれほしい笑」「米も作れるアイドル推せる」「イケメンにスキが無い！」「TOKIO先輩でも目指してるんか？www」「ネーミングセンスが神ってるwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】狩野英孝がキスマイからもらった意外なプレゼント
「TOKIO先輩でも目指してるんか？www」狩野さんは「Kis-My-Ft2さんからお米頂きました！！」とつづり、1枚の写真を投稿。プレゼントされたのはただの米ではなく、Kis-My-Ft2が自ら生産した無農薬米「キス米」です。ラベルには生産者としてメンバーの名前が記されているほか、メンバー作のオリジナルイラストも載っています。狩野さんは「コメ作りやってたんだと驚きw」と、びっくりした様子です。
「キス米」作りの様子はYouTubeで公開Kis-My-Ft2の公式YouTubeチャンネルでは、メンバーが「キス米」作りにチャレンジする様子をたびたび公開。2025年12月6日に投稿した動画では、メンバーの千賀健永さんと二階堂高嗣さんが鎌やコンバインで「キス米」を収穫する様子を見ることができます。気になった人は視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)