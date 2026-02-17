パドレスは16日（日本時間17日）、A・J・プレラーGM（48）と複数年で契約延長に合意したと発表した。

プレラーGMは2014年夏にパドレスに加入。以降、マチャドやボガーツ、タティス、ダルビッシュといった数多くのスター選手を獲得してきた。

その効果もあり、チームは20年に14年ぶりにポストシーズン（PS）に進出すると、直近6年で4度PS出場を果たし、24、25年は球団史上初めて2年連続90勝に到達。チームの成績も相まって直近3年は本拠ペトコ・パークの来場者記録を樹立し、昨季まで5年連続で観客動員数が全30球団でトップ5にランクインするなど、MLBでも屈指の人気チームに押し上げた。

パドレスをめぐっては、オーナーだったピーター・サイドラー氏が23年に死去。経営権を巡って親族が対立した後、長兄のジョン・サイドラー氏が経営責任者に就いた。ただ、ジョン氏が昨年11月に球団売却の可能性を検討していると表明した。

米専門局「ESPN」は今回のプレラーGMとの契約延長により、「近い将来にオーナーが変わる可能性のある球団に安定をもたらした」と報じた。