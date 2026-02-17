高校生の子どもが「自分の部屋でゲームをするから」とエアコンを1日中つけっぱなしにしており、我が家の電気代は『月1万5000円』を超えています。注意するのは“親のエゴ”になってしまうのでしょうか？

エアコンつけっぱなしによる電気代の現実

エアコンは家庭の電気代の中でも大きな割合を占める家電です。特に夏や冬に1日中稼働させると、1台でも月数千円単位で負担が増えることがあります。世帯全体では月1万5000円を超えるケースも珍しくなく、家計への影響は無視できません。

経済産業省によると、暖房を1日1時間短縮した場合、年間で約1260円の節約効果があると公表しています。物価上昇が続く中で、固定費である光熱費を意識するのは、健全な家計管理といえるでしょう。



注意することは「親のエゴ」なのか

子どもに節電を促すと、「快適さを奪うのは親の都合では」と感じる人もいます。しかし、家庭は共同生活の場であり、光熱費は家族全員で負担するものです。親が電気代を気にするのはエゴではなく、生活を維持するための責任ともいえます。大切なのは頭ごなしに叱るのではなく、なぜ制限が必要なのかを丁寧に伝える姿勢です。



お金の話を「教育」に変える工夫

電気代の話は、子どもにとって実社会のお金を学ぶ良い機会になります。実際の請求額を見せ、「エアコンを何時間使うといくらかかるのか」を一緒に考えることで、数字への理解が深まります。使用時間のルールを親子で話し合い、守れたら評価するなど、対話型のルール作りが効果的です。節約を我慢ではなく、選択として捉えられるようになります。



エアコン使用と子どもの健康・生活リズムの関係

エアコンを長時間使用することは、電気代だけでなく子どもの生活リズムや健康面にも影響を与える可能性があります。冷えすぎた室温は自律神経の乱れや睡眠の質低下につながりやすく、特に成長期の高校生にとっては注意が必要です。

快適さを優先するあまり、体調管理がおろそかになるのは本末転倒といえるでしょう。適切な温度設定や、一定時間ごとにエアコンを切る習慣を身につけることは、健康的な生活を送るうえでも大切です。



ルール作りは「管理」ではなく「合意」がカギ

エアコン使用に関するルールを決める際、親が一方的に管理しようとすると反発を招きがちです。そこで重要になるのが、親子での合意形成です。

「なぜ制限が必要なのか」「どうすればお互いに納得できるか」を話し合うことで、子ども自身が主体的に考えるようになります。家庭内での小さな合意経験は、将来社会でルールを守り、折り合いをつける力を育てる土台にもなるでしょう。

また、電気代を「親が払っているから関係ない」と感じている場合、負担の実感が湧きにくいのも事実です。例えば「一定額を超えた分は家族でどう工夫するか考える」「将来一人暮らしをしたらどのくらいかかるか想像してみる」など、少し先の生活と結びつけて話すことで、エアコン使用を自分事として捉えやすくなります。



家計と子どもの成長を両立させるために

エアコンのつけっぱなしを注意することは、決して親のエゴだけではありません。家計を守る視点と、子どもに金銭感覚を身につけさせる教育的な意味があります。重要なのは一方的な禁止ではなく、理由を共有し、納得してもらうことです。家庭内でお金の話が自然にできる環境をつくることが、将来の自立にもつながるでしょう。



出典

経済産業省 無理のない省エネ節約

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー