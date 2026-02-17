「hell of a 〜」の意味は？友だち同士の会話で使えたら上級者！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「とても／ずばぬけて」でした！

「hell of a 〜」は、直訳すると「地獄の〜」となり、もとはネガティブな意味を持っています。

しかしスラングでは「really」や「very」のように、ポジティブな意味にも使うことができます。

日本語での「超」や「めっちゃ」と同じく、親しい友人同士での会話のなかで使われる言葉ですよ。

「It is a hell of a good song. I bet you like it.」

（これとってもいい曲だよ。君も気に入ると思う）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。