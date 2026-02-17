「hell of a 〜」の意味は？友だち同士の会話で使えたら上級者！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「hell of a 〜」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「とても／ずばぬけて」でした！
「hell of a 〜」は、直訳すると「地獄の〜」となり、もとはネガティブな意味を持っています。
しかしスラングでは「really」や「very」のように、ポジティブな意味にも使うことができます。
日本語での「超」や「めっちゃ」と同じく、親しい友人同士での会話のなかで使われる言葉ですよ。
「It is a hell of a good song. I bet you like it.」
（これとってもいい曲だよ。君も気に入ると思う）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部