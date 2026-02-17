◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第11日 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場。フリーの158.13点は自己ベストを更新し、世界歴代最高点。大逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙を成し遂げた。

SPはまさかの5位。木原は失敗を悔やみ、落ち込んでいたが、ブルーノ・マルコット・コーチは逆転を信じていた。失敗を考え込みすぎないように話し、さらに過去の五輪での逆転金メダルの例を2人に説明。そして「君たちのゴールは、今日という日に世界一になることだ。最高のパフォーマンスを披露して、今日、世界でベストのチームになれ」と伝えた。

その通りの逆転劇に同コーチは「彼らはそれをやり遂げたのです。何よりも重要だったのは、彼らが今日“魔法”を作り出せたことだと思います。彼らは心で滑っていました。彼らのコネクション（絆）が存分に伝わってきましたし、それは純粋で、まさに魔法のようでした」と満足げに振り返っていた。

2人の金メダルを支えた同コーチだが、「彼らが作ったんです。私はその一部に過ぎません」と自らのことは控えめに話し、「私を信じてくれた連盟のすべての方々のおかげです。彼らは常に私をサポートしてくれました。彼らには“ペア競技を発展させたい”というビジョンがあり、私を、そして彼らのスケーターを信じ、支えてくれました。そのサポートがあったからこそ、このすべてが可能になったのだと思っています」と、サポートの力を称えていた。