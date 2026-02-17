スポーツ専門局「ESPN」電子版がエンゼルスのマイク・トラウト（34）が今季は中堅への復帰を計画していると報じた。

昨季は右翼にコンバートされ、指名打者（DH）で過ごす時間が多かった。しかしながら就任1年目のカート・スズキ監督がオフシーズン中、現時点で中堅に適任者がいないこともあり、再び中堅を守ってほしいと伝え、これを快諾したという。トラウトは「中堅にいる時が一番自分らしくプレーできる気がする、ベストな自分でいられる」とコメントしている。

トラウトは過去4年間で、チームの試合の41％にしか出場できず、右ふくらはぎ、背中、有鉤骨、そして直近では膝と、度重なる故障に悩まされてきた。そのため、健康維持を最優先に考え、2025年に右翼に回り、DHでの出場を増やすことでチームと合意していた。実際、シーズン最初の29試合のうち22試合で右翼を守ったが、左膝の状態が悪化して約1カ月間負傷者リスト入り。その後はシーズン終了までDHでの出場が中心となった。

焦点となるのは、再び中堅を守る負荷にトラウトの体が耐えられるかどうかだ。「正直に言うと、中堅を守っている時の方が、両翼より体への負担は少ないと感じていた」とトラウトは語る。「右翼ではかなり走らされている感覚があった。好みの問題もあるけど、他の外野手と話しても中堅の方が脚への負担が少ないと言う人は結構いる」と語る。

トラウトはオフに約2.3キロ体重を落とし、脚への負担を軽減。今後5週間、アリゾナ州テンピにある球団施設で、中堅守備への再適応を進める予定だ。「自分に何ができるかは分かっている。今は状態もいい。どうなるか、見ていてほしい」と語っている。