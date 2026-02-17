ホテルニューオータニ（東京）から、春限定クッキー缶が登場♡

春の訪れを感じる華やかなギフトが、ホテルニューオータニ（東京）に登場。館内のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、春限定『SATSUKIチョコレート＆クッキー～桜～』を2026年3月1日（日）より販売します。桜色にときめく特別なクッキー缶は、お祝いシーズンの贈り物にもぴったりです♡

桜色が広がる華やか缶

約1万坪の広さを誇る日本庭園や、ホテル最上階から望む大空をイメージした“オータニブルー”の缶を開けると、目に飛び込むのは可憐な桜色のメレンゲ。

形やフレーバーにも桜の世界観を落とし込み、中央には桜クッキーをレイアウトしました。

春らしい彩りと繊細な焼き菓子が詰まったビジュアルは、思わず笑顔になる美しさ。入学・卒業などの節目の贈り物や春のおもたせにふさわしい、上質な“缶スイーツ”です。

8種の焼き菓子×5種のチョコ

缶の中には、合計8種類の焼き菓子と5種類のチョコレートをアソート。

［クッキー］

パルメザンチーズクッキー

アールグレイクッキー

チョコパイ

桜クッキー

抹茶クッキー

ホワイトチョコレートコーティングメレンゲ

バニラメレンゲ

桜メレンゲ

［チョコレート］

オランジェットノワール

フロランタンオレ

フロランタンノワール

アマンドオレ

アマンドノワール

やさしい甘さのメレンゲから、香ばしさが広がるフロランタン、柑橘の風味が爽やかなオランジェットまで、バリエーション豊かな味わいを堪能できます。

また、いちごとメレンゲをモチーフにした「ホテルオリジナルメッセージカード」も希望者にお渡し。お誕生日や記念日、感謝の気持ちを伝えるシーンにも活躍します。

商品・販売概要

『SATSUKIチョコレート＆クッキー～桜～』

価格：7,500円（縦127mm×横175mm×高さ55mm）

ご予約は2月16日（月）より、お電話または店頭にて承ります。

春の“おめでとう”を込めて♡

第7代シェフパティシエ森山雄大氏の想いが込められた、春の応援スイーツ。華やかな桜モチーフと多彩な味わいが詰まったクッキー缶は、大切な人の門出を祝うギフトにも、自分へのご褒美にもおすすめです。

数量限定の春だけの特別な一缶で、心弾む季節を楽しんでみてはいかがでしょうか。